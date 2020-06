Poniedziałek pogodny w całym kraju. W kolejnych dniach coraz cieplej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał jeszcze żadnych ostrzeżeń na poniedziałek 15 czerwca. Prognozowana mapa zagrożeń wskazuje, że alerty pierwszego stopnia dotyczące burz mogą zostać wydane na wtorek i prawdopodobnie będą dotyczyły województw: lubelskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

We wtorek w województwie lubelskim i podkarpackim pojawią się przelotne opady deszczu i burze (10-20 mm). Lokalnie może spaść grad. Termometry pokażą od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Pomorzu Zachodnim.

