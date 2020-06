Wtorek raczej pogodny, choć na południowym wschodzie może popadać i zagrzmieć

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na południowym-wschodzie wzrastające do dużego z opadami deszczu 5-15 mm oraz lokalnymi burzami. Od 21 st. C na Wybrzeżu, 24 w centrum kraju do 26 na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-wschodni i północny, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80 km/godz.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał jeszcze żadnych ostrzeżeń na wtorek 16 czerwca, ale z prognozowanej mapy zagrożeń wynika, że mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego mogą wkrótce spodziewać się alertów pierwszego stopnia związanych z burzami. Podobne ostrzeżenia znalazły się na prognozowanej mapie zagrożeń dotyczącej środy, a burze mogą pojawić się wówczas w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi nie są póki co zagrożeni mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej części kraju. Czytaj także:

