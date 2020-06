IMGW i RCB ostrzegają przed burzami z gradem. Drugi stopień alarmowy

Jak ostrzegał IMGW z samego rana, czwartek 18 czerwca miał upłynąć pod znakiem miejscowych burz na całym obszarze naszego kraju. Najgorzej pod tym względem ma być w godzinach popołudniowych i wieczornych. „Ze względu na dużą wilgotność powietrza napływającego do nas z rejonu Morza Czarnego, wystąpi zagrożenie silnymi opadami deszczu. Opady punktowo będą miały nawalne natężenie. Lokalnie możliwe będą także silne porywy wiatru (nawet do 90 km/h) oraz opady gradu do 3 cm” – możemy przeczytać na stronie specjalnego serwisu Burza-Alert.

Choć IMGW początkowo wydało ostrzeżenie zaledwie 1. stopnia, po około 2 godzinach musiało zmienić swoje prognozy. O godzinie 12 na Twitterze Rządowego Centrum Bezpieczeństwa widniał już komunikat sygnalizujący II stopień zagrożenia. Obejmował on dwa województwa: lubelskie i mazowieckie. Urzędnicy zalecają w tej sytuacji m.in., by w miarę możliwości zostać w domu, odłączyć sprzęt domowy i zjechać samochodem na parking z dala od drzew.

Co oznaczają alerty?

Ostrzeżenie 2. stopnia – Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie 1. stopnia – Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

