Prognoza pogody na sobotę. Możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr

Polska pozostanie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się znad północnej Polski nad Bałtyk. Północna i wschodnia część Polski pozostanie w ciepłej i wilgotnej polarnej masie powietrza, nad pozostałą część kraju napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Przewiduje się niewielki wzrost ciśnienia.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, po południu lokalnie burze, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 18°C na zachodzie do 24°C na wschodzie, nad samym morzem około 17°C, 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Gdańsk 24°C, Koszalin 19°C, Szczecin 19°C.

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu i wieczorem przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 24°C na zachodzie do 28°C na wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni, na zachodzie północno-zachodni. W czasie burz porywy do 90 km/h.

Olsztyn 25°C, Suwałki 28°C, Białystok 27°C.

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 40 mm na Kujawach. Temperatura maksymalna od 17°C na Ziemi Lubuskiej do 24°C na Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Poznań 20°C, Gorzów 18°C, Toruń 24°C, Kalisz 18°C, Bydgoszcz 24°C, Zielona Góra 17°C.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów deszczu w burzach do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20°C na zachodzie do 27°C na Mazowszu i północy Lubelszczyzny. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie przejściowo słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Warszawa 27°C, Łódź 20°C, Lublin 25°C.

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opadu deszczu. Suma opadów deszczu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie przejściowo słaby, zmienny.

Wrocław 19°C, Jelenia Góra 16°C, Legnica 19°C, Opole 19°C, Katowice 17°C, Częstochowa 18°C.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na wschodzie regionu burze, lokalnie grad. Wysokość opadów burzowych do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 19°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 16°C, na szczytach Tatr około 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

Kraków 18°C, Kielce 18°C, Rzeszów 22°C, Zakopane 15°C.