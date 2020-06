Piątek ciepły. Możliwe gwałtowne burze z intensywnymi opadami i silnym wiatrem

W pozostałej części kraju na niebie wystąpi zachmurzenie zmienne z przelotnym deszczem i burzami, którym towarzyszyć będą opady do 30 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru osiągające do 90 kilometrów na godzinę oraz grad. Temperatura maksymalna sięgnie od 27 stopni Celsjusza na Śląsku do 30℃ na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Sobota upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, przelotnego deszczu i burz (z opadami do 10-20 l/mkw., porywami wiatru do 80 km/h oraz lokalnym gradem). Temperatura maksymalna wyniesie od 27℃ na Pomorzu do 30℃ na Podkarpaciu. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela zapowiada się pogodnie na południu i w centrum kraju. W innych częściach Polski należy spodziewać się przelotnego deszczu i burz z opadami do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25℃ na Nizinie Szczecińskiej do 29℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.