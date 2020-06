Burzowa sobota i alerty dla połowy kraju. „Nie można wykluczyć trąby powietrznej”

W sobotę będzie ciepło, ale burzowo. Na gwałtowne burze i intensywne opady uważać muszą mieszkańcy wschodniej części Polski. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii Wodnej 1. stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Ostrzeżenia obowiązują od rana do godziny 21. W woj. warmińsko-mazurskim załamanie pogody spodziewane jest od godziny 11, podobnie na Podlasiu.

Alerty II stopnia obowiązują w woj. lubelskim i podkarpackim. W tych dwóch regionach spodziewane jest wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. "Na wschodzie kraju nie można wykluczyć trąby powietrznej" – ostrzega IMGW.

Ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. Co oznaczają?

Ostrzeżenie 1. stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie 2. stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.