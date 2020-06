We wtorek będzie pogodnie. Tylko na Suwalszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu

Temperatura wyniesie maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 26℃ na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku zachodniego.

Pierwszy dzień lipca na północy i zachodzie kraju upłynie z zachmurzeniem zmiennym, przelotnym deszczem i burzami. Spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą od 22℃ na Suwalszczyźnie do 30℃ w Małopolsce. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, wiatr.

Na czwartek synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze. W trakcie wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr powieje w porywach z prędkością do 80 km/h. Temperatura wyniesie od 21℃ na Nizinie Szczecińskiej do 30℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.