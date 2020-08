Sobota będzie słoneczna. Lokalnie mogą pojawić się burze

W całym kraju będzie na ogół słonecznie, choć wszędzie na niebie będzie widać trochę chmur, z których na północy i w centrum może spaść przelotny deszcz. Z kolei na Podkarpaciu lokalnie możliwe są burze. Temperatura wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 26 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny, w porywach do 50-60km/godz., a w czasie burz silny do 80km/godz.

Niedziela i poniedziałek nie przyniosą znaczącej zmiany w pogodzie.