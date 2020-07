Od poniedziałku lekkie ochłodzenie. Czekają nas przelotne opady deszczu

Poza tym bez opadów, jedynie na Pomorzu Zachodnim słaby przelotny deszcz. Temp. maks. od 21°C na Pomorzu, 24°C w centrum kraju do 28°C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy do 70 km/godz., w burzach silny do 90 km/godz.

We wtorek zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na południu i południowym-wschodzie oraz na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu do 5-10 mm. Temp. maks. od 17°C na Podkarpaciu, 19°C w centrum kraju do 20°C na Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowane ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał jeszcze ostrzeżeń na poniedziałek, ale z prognozowanej mapy zagrożeń wynika, że należy spodziewać się alertów pierwszego stopnia związanych z burzami, burzami z gradem oraz silnym wiatrem, które mogą zostać opublikowane dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.

Co ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza w praktyce? „Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” – czytamy w serwisie IMGW gdzie zaznaczono, że prowadzenie działań w warunkach wiążących się z pierwszym stopniem zagrożenia może być niebezpieczne. „Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – dodano.

