IMGW ostrzega: Burze i grad w czterech województwach

Prognozowane burze na terytorium czterech wspomnianych województw mają przynieść od 20 do 30 mm deszczu. Towarzyszyć będzie im wiatr, w porywach wiejący z prędkością nawet do 80 km/h. IMGW przewiduje, że punktowo mogą wystąpić również opady gradu. W związku z prognozowanymi zdarzeniami pogodowymi mieszkańcy województw lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz prawie całego wielkopolskiego proszeni są o dostosowanie swoich aktywności do sytuacji.

Ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia

„Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” .

