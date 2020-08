Nie opuszczają nas burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia dla 12 województw

Ostrzeżenia IMGW obejmują województwa lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Mieszkańcy wspomnianych regionów spodziewać się mogą opadów deszczu od 20 mm do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm. Wiatr będzie dochodził do prędkości nawet 90 km/h. W niektórych miejscach może spaść grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia

„Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej”.

