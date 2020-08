We wtorek 21 lipca nad Pomorzu i Podlasiu może przelotnie popadać, podobnie jak na południu w pasie od Katowic do Rzeszowa. Poza tym raczej pogodnie, od 20 stopni w Gdańsku do 24 we Wrocławiu. Kolejne dwa dni nie przyniosą rewolucji w pogodzie, choć padać będzie w całej północnej Polsce, a przeciętna temperatura w dzień spadnie o 1-2 stopnie Celsjusza.