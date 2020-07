Wracają burze z gradem. IMGW ostrzega mieszkańców trzech województw

Wydane przez IMGW ostrzeżenia dotyczą województw: śląskiego (pow. cieszyński, bielski, żywiecki), małopolskiego (pow. suski, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki) oraz podkarpackiego (pow. jasielski, krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Jak wyjaśniło w komunikacie IMGW, w piątek w wymienionych województwach prognozowane są burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. W czasie burz wystąpią także porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z piątku na sobotę przelotne opady deszczu prognozowane są we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu. Na południu kraju zanikające burze. Nad ranem miejscami wystąpi mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 11 st. C do 15 st. C, lokalnie na południu 17 st. C.

