W weekend będzie gorąco. Termometry wskażą nawet 30℃

Sobota upłynie na ogół pod znakiem słonecznej aury. Termometry pokażą od 22℃ Suwalszczyźnie do 28℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy i północnego wschodu.

Pogoda na niedzielę 2 sierpnia

W niedzielę na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się grad. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24℃ na Suwalszczyźnie do 30℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek 3 sierpnia

Na poniedziałek synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 21℃ na Pomorzu do 26℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni wiatr, który w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h.

Czytaj także:

Quiz językowy. Te słowa mogą sprawić problemy. Wiesz, co oznaczają?