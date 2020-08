Najbliższe dni wciąż ciepłe. Mogą wystąpić przelotne opady i burze

W niedziele zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-20mm oraz burzami z gradem. Temp. maks. od 24°C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 28°C w centrum kraju do 30°C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 90km/godz.

Prognoza pogody na poniedziałek 3 sierpnia

W poniedziałek zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z opadami deszczu do 10-40mm. Na południu i wschodzie kraju burze miejscami gwałtowne z gradem. Temp. maks. od 19°C w pasie od Zatoki Gdańskiej przez centrum po Górny Śląsk do 25°C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni skręcający od zachodu na północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80-100km/godz.

