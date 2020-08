Początek tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie. Nadal możliwe burze z gradem

We wtorek zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 mm, na południowym-wschodzie burze. Temp. maks. od 17°C w pasie od Górnego Śląska przez centrum kraju po Warmię i Suwalszczyznę do 24°C na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni, tylko na wschodzie południowy, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 90 km/godz.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Taki alert będzie obowiązywał na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do godz. 22, na całym Dolnym Śląsku do godz. 20 oraz w centralnej i północnej części Wielkopolski, gdzie intensywnych opadów można spodziewać się również do godz. 20. Ostrzeżenia wydano również dla czterech południowych powiatów woj. lubuskiego oraz trzech północnych regionów woj. opolskiego. We wspomnianych dwóch województwach alerty będą obowiązywały do godz. 20.

Co ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza w praktyce? „Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” – czytamy w serwisie IMGW gdzie zaznaczono, że prowadzenie działań w warunkach wiążących się z pierwszym stopniem zagrożenia może być niebezpieczne. „Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – dodano.

