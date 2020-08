Czwartek będzie upalny. Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W czwartek na południowym wschodzie kraju wystąpią opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W górach zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Termometry pokażą od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Na piątek synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze od Niziny Szczecińskiej, przez centrum, po Lubelszczyznę. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Poza tym przeważnie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 26℃ na Suwalszczyźnie do 31℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na Pomorzu wystąpią burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 26℃ na Suwalszczyźnie do 31℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.