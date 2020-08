Piątek upalny. Burze na Mazowszu i Lubelszczyźnie

W piątek po południu od Lubelszczyzny aż po centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze z opadami o sumie do 10-20 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 32℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w porywach burzowych może rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

Sobota na północy kraju przyniesie przelotny deszcz i burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. Mieszkańcy pozostałej części kraju będą mogli cieszyć się słonecznym dniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26℃ na Suwalszczyźnie do 31℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr w porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 km/h.

W niedzielę pogodnie zrobi się na południu kraju. W innych regionach niewykluczone są przelotny deszcz i burze z opadami do 10-30 l/mkw. i lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna sięgnie od 26℃ na Suwalszczyźnie do 31℃ na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych osiągnie do 90 km/h.

Czytaj także:

Jak zmiany klimatyczne wpływają na ludzkie zdrowie? Przerażające słowa naukowca