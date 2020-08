Będzie upalnie! IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw lubuskiego i północnej części dolnośląskiego. Ostrzeżenia obowiązują do 14 sierpnia 2020 roku do godz. 21.00. W wielu powiatach temperatura maksymalna będzie wahała się od 29 do nawet 31 st. Celsjusza, a w nocy będzie się utrzymywała od 15 do 17 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia – co oznaczają?

IMGW wyjaśnia, jakich zjawisk należy się spodziewać, gdy wydane są alerty pierwszego stopnia. „Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” – podano, zaznaczając jednocześnie, że prowadzenie działań w warunkach wiążących się z pierwszym stopniem zagrożenia może być niebezpieczne. „Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – dodano.

