Uwaga na burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla południowych regionów Małopolski, Podkarpacia oraz województwa śląskiego. We wspomnianych regionach alerty będą obowiązywały do godz. 21:30. Instytucja opublikowała także ostrzeżenia pierwszego stopnia, również przed burzami z gradem, dla województw: opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, lubelskiego oraz części województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Wspomniane alerty będą obowiązywały do godz. 21:30, a w niektórych regionach nawet do 23.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Co ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza w praktyce? „Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” – czytamy w serwisie IMGW gdzie zaznaczono, że prowadzenie działań w warunkach wiążących się z pierwszym stopniem zagrożenia może być niebezpieczne. „Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – dodano.