Prognoza pogody. Nadal gorąco, ale możliwe przelotne deszcze i burze

W czwartek na krańcach wschodnich przelotny deszcz i burze (opad 10-30 l/m2, porywy 60-80 km/h). Poza tym na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna od 24°C na Suwalszczyźnie do 31°C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Ciśnienie rośnie, w południe, w Warszawie 999 hPa.

W piątek słonecznie. Tylko na Nizinie Szczecińskiej przelotny deszcz i burze (do 30 l/m2 opadu, porywy wiatru do 90 km/h). Temperatura maksymalna od 27°C na Suwalszczyźnie do 32°C w województwach zachodnich i do 33°C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, z południa.