Superburze i możliwe trąby powietrzne. IMGW i RCB ostrzegają Polaków

Ostrzeżenia najwyższego, 3. stopnia dotyczą od godziny 17:00 województw opolskiego, łódzkiego i zachodniej części śląskiego. Na tę samą godzinę wydano ostrzeżenia 2. stopnia dla: wschodniej części woj. śląskiego, wschodniej części woj. małopolskiego, wschodniej części woj. świętokrzyskiego, województwa mazowieckiego i południowej części woj. podlaskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane zostały dla: woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko- mazurskiego i północnej części województwa podlaskiego.

„Gwałtowne burze na południu oraz w centrum Polski! Głównym zagrożeniem będą porywy wiatru, miejscami do 100-120 km/h. Możliwa trąba powietrzna. Opady gradu do 3-5 cm oraz nawalne opady deszczu, do 40-50 mm. Rozwój burz wystąpi w późniejszych godzinach popołudniowych” - ostrzega IMGW.

W sprawie alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Czytaj także:

Prognoza pogody na niedzielę 30 sierpnia. Przelotny deszcz i burze w niemal całej Polsce