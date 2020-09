Wtorek z deszczem na północy. Temperatura sięgnie 23 stopni

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, 21 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach na północy może osiągnąć do 60 km/godz.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wprawdzie nie wydał na wtorek żadnych ostrzeżeń meteorologicznych, ale wciąż prognozuje się wprowadzenie alertów hydrologicznych. Wiąże się to z zagrożeniem suszą, szczególnie na zachodzie kraju - od Poznania, przez Gorzów Wielkopolski, aż do granicy z Niemcami i część województwa lubuskiego.

Czytaj także:

Uwaga! TVN: Lekarz rozmawiał z nią przed domofon. Dzień później Agnieszka zmarła, osierociła troje dzieci