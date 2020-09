Środa ostatnim dniem z wysoką temperaturą. Od jutra ochłodzenie

Środa będzie słoneczna w większości kraju. Tylko od południa zacznie powoli przybywać chmur, a w Sudetach możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Wybrzeżu i 25 st. C na Suwalszczyźnie, 28 st. C w centrum kraju do 29 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowo-zachodni.

W czwartek na południu i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 10-20 mm i burze. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 15 st. C na północnym-wschodzie, 18 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Podkarpaciu.