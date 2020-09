Nad Grecję nadciąga cyklon niby-tropikalny. Lanos może być najsilniejszy w historii

Mieszkańcy Grecji i turyści, którzy spędzają tam wakacje, muszą się przygotować na gwałtowne pogorszenie pogody. Nad kraj nadciąga medicane, czyli dość rzadkie zjawisko przypominające cyklon tropikalny. Eksperci zaznaczają, że może to być jednej z największych tego typu cyklonów w historii. To jeden z najbardziej ewidentnych przykładów cyklony tropikalnego w basenie Morza Śródziemnego – twierdzą eksperci.

Na zdjęciach satelitarnych widać, że Lanos, bo tak nazwano cyklon, przybiera na sile i jak mówią meteorolodzy, przypomina już bardziej tego typu zjawiska, które można obserwować na Karaibach, a nie w basenie Morza Śródziemnego. Obecnie w cyklonie wiatr wieje z prędkością 90 km/h, a eksperci przewidują, że w momencie dotarcia do lądu przyspieszy nawet do 120 km/h. Woda w morzu jest obecnie cieplejsza, co sprawia, że nasilanie się tego typu zjawisk jest dużo łatwiejsze.

Ulewne deszcze i podtopienia

Poza wyjątkowo silnym wiatrem meteorolodzy ostrzegają przed ulewnymi deszczami oraz lokalnymi podtopieniami. Przewiduje się, że może spaść nawet 400 mm deszczu na metr kwadratowy. Greckie służby ogłosiły czerwony alarm pogodowy.

