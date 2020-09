Cyklon Ianos dotarł do Grecji. Potężne ulewy i wiatr nawiedziły Zakintos

Ianos został zaklasyfikowany jako „medikan”, czyli śródziemnomorski cyklon niby-tropikalny. „Medikany” to głębokie niże, które przeważnie tworzą się nad Morzem Jońskim i Balearami. Przynoszą wichury i ulewy. Wiatr może wiać w nich ze średnią prędkością do 144 kilometrów na godzinę. Powstają w wyniku napływu arktycznego powietrza na nagrzane wody morskie. Tworzy się wtedy bezchmurne i bezwietrzne oko, które widać na przykładzie huraganów atlantyckich. Tego typu zjawisko w regionie Morza Śródziemnego zdarza się nawet raz lub dwa razy do roku.

W odróżnieniu od cyklonu tropikalnego, „medikan” może tworzyć się przy temperaturze wody poniżej 26 stopni Celsjusza (czyli od 15-26 st. C). Takie zjawiska formują się zwykle w okresie od września do stycznia. Szacuje się, że mogą maksymalnie osiągnąć siłę równą huraganowi kategorii pierwszej w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Utrzymują się od 12 godzin do pięciu dni.

Ianos będzie przemieszczał się w kierunku na południowy wschód i południe, stopniowo słabnąc i wypełniając się. Bardzo gwałtowne porywy wiatru mogą się jeszcze pojawiać na zachodzie kraju do godzin nocnych, później powinny łagodnieć. Zwiększone opady w regionie mogą utrzymywać się do niedzieli 20 września, głównie na Krecie.