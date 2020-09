Ostatni dzień z piękną pogodą. Od soboty deszcz i ochłodzenie

W piątek na zachodzie i południu kraju wystąpią opady deszczu (10-15mm), a na Pomorzu i Kujawach możliwe także burze. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16℃ na Ziemi Lubuskiej do 25℃ na Lubelszczyźnie. Powieje umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. Okresami w porywach może osiągnąć do 60 km/h.

Sobota będzie pochmurna z opadami deszczu, które miejscami mogą osiągnąć do 30 mm/12 h. Niewielkie przejaśnienia możliwe jedynie we wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 11℃ na Ziemi Lubuskiej i 12℃ na Dolnym Śląsku do 24℃ na Podlasiu.