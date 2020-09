IMGW prognozuje: W niedzielę spadnie pierwszy śnieg

Dopiero co przywitaliśmy jesień, a w niektórych miejscach już w niedzielę zawita... zima. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada opady śniegu na Kasprowym Wierchu i wyjaśnia, że właściwie to najwyższa pora, by nadeszły.

IMGW informuje, że w niedzielę 27 września w Tatrach spadnie śnieg. „Będą to pierwsze dni z opadami śniegu w tegorocznym wrześniu, a jednocześnie najpóźniejsze wystąpienie pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu w ostatnich latach” – czytamy w komunikacie. Synoptycy wyjaśniają, że w tym roku i tak śnieg przyjdzie z późnieniem. „Jedynie jesienią 2011 roku pierwszy śnieg na Kasprowym Wierchu spadł później – dopiero 8 października” – czytamy. Kasprowy Wierch. Opady śniegu Według archiwalnych zapisów, wrzesień roku 2011 był wyjątkowy, bowiem żadnego dnia nie zanotowano wówczas pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu. Zupełnie inaczej wyglądało to we wrześniu 1996 roku, kiedy to śnieg leżał na Kasprowym przez 25 dni. Najgrubszą pokrywę śnieżną na słynnym tatrzańskim szczycie zmierzono w 1996 roku. Na Kasprowym zalegało wtedy 89 cm śniegu.