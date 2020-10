Pogoda na jutro. Będzie pogodnie, ale uważajcie na wiatr! Są ostrzeżenia

Noc z piątku 2 października na sobotę 3 października zapowiada się na pochmurną, z temperaturą między 10 stopniami Celsjusza a 14℃. Według IMGW należy uważać na wiatr, który może być porywisty, a w obszarach podgórskich osiągać do 75 km/h, a w górach do nawet 100 km/h.

Pogoda w sobotę 3 października

Sobota będzie pogodna w większości kraju. Tylko na północnym-wschodzie pojawią się niewielkie opadami deszczu do 3 mm. Termometry pokażą od 17℃ na Suwalszczyźnie, 23℃ w centrum kraju do 25℃ na południu. Wiatr Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowo-wschodni. W porywach może osiągnąć do 60-80 km/godz.

Co ważne, na weekend 3-4 października IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wiatrem w południowych częściach województw: śląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Niedziela będzie pochmurna z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 10-20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 17℃ na Pomorzu Zachodnim, 20℃ w centrum kraju do 24℃ na wschodzie.