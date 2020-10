Temperatura maksymalna w dzień od 18°C na Pomorzu Zachodnim do 23°C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45km/h a w czasie burz do 80km/h, południowo-wschodni.

We wtorek na Pomorzu i w Wielkopolsce przelotne opady deszczu (1-5mm). Poza tym pogodnie. Temp. maks. w dzień od 17° na Pomorzu do 21°C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45km/h, południowy.