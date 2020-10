Sobota deszczowa i ciepła. Na południu temperatura sięgnie 20 stopni

W Sudetach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu do pięciu centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 18 stopni w centrum kraju, do 20 stopni na południu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowy. W porywach może osiągnąć do 60 kilometrów na godzinę, a w burzach do 80 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał żadnych ostrzeżeń na sobotę. Najbliższe prognozowane alerty czekają nas dopiero w poniedziałek, kiedy to w pasie od Bielsko-Białej do Częstochowy oraz na Podkarpaciu mogą wystąpić intensywne opady deszczu.