Wraca złota, polska jesień. Na termometrach nawet 20 stopni!

Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa, miejscami będzie silniejszy. Na środę prognozuje się zachmurzenie zmienne. Miejscami, zwłaszcza na północy, może przelotnie padać. Temperatura maksymalna sięgnie od 11℃ na Suwalszczyźnie do 18℃ na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15℃ na Suwalszczyźnie do 20℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, a w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. Piątek na zachodzie i południu będzie pogodny. W pozostałej części kraju będzie pochmurno i deszczowo. Termometry pokażą maksymalnie od 13℃ na Suwalszczyźnie do 18℃ na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W sobotę na Podlasiu prognozuje się opady deszczu. Mieszkańcy pozostałej części kraju będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 11℃ na Suwalszczyźnie do 15℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

