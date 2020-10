Prognoza pogody na najbliższe dni. Na termometrach nawet 21 stopni!

Środa będzie pogodna w południowej części kraju. Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu (3-8 mm). Termometry pokażą od 10℃ Suwalszczyźnie do 17℃ na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, południowy. W porywach może osiągać do 45 km/h, a wysoko w górach do 90 km/h.

Czwartek zapowiada się pogodny w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16℃ na Suwalszczyźnie do 21℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.