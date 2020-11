Wtorek będzie pogodny. Na północy przelotne opady deszczu

We wtorek na północy słabe opady deszczu (1-3mm). Poza tym pogodnie. Od 8 st. na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w porywach na północy do 35km/h, południowo-zachodni.

W środę pogodnie, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy słaby deszcz (1-2mm). Od 9 st. na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w porywach na północy do 35km/h, południowo-zachodni.