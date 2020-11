Sobota pogodna, niedziela pochmurna. Prognoza na weekend

Sobota będzie pogodna w większości kraju. Tylko na północy nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, a na Wybrzeżu i Pomorzu pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki do 1-5 mm. Termometry pokażą od 3℃ na wschodzie i południu, 4℃ w centrum kraju do 6℃ na zachodzie i Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie i północy okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/godz.

Prognoza pogody na niedzielę 22 listopada

Niedziela będzie pochmurna z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu lub mżawki do 5 mm. Jedynie na południowym-wschodzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na Podkarpaciu, 7℃ w centrum kraju do 9℃ na zachodzie.

