Prognoza pogody na sobotę. Termometry pokażą nawet 11 stopni Celsjusza

Mimo zachmurzenia, będziemy odczuwać przyjemne promyki słońca – miejscami pojawią się bowiem liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry wskażą od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 stopni w centrum kraju, aż do 11 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Powieje jednak umiarkowany, a momentami także dość silny wiatr, południowo-wschodni. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/godz., a w górach powyżej 100 km/godz.

W niedzielę z kolei będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, aż do 12 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

