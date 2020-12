Pogoda na dziś. Deszczowo i pochmurnie, uwaga na wiatr

Wtorek 22 grudnia będzie pochmurny z opadami deszczu do 5-15 mm przemieszczającymi się z zachodu w głąb kraju, a na Suwalszczyźnie przejściowo deszczu ze śniegiem. W górach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu do 5-10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na Suwalszczyźnie, 8℃ w centrum kraju do 11℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. We wtorek 22 grudnia najcieplej będzie właśnie na zachodzie Polski: od 11 stopni Celsjusza we Wrocławiu i Opolu, przez 10 stopni C w Szczecinie i Zielonej Górze, po 9 stopni C w Poznaniu.

Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowy. W porywach może osiągnąć do 50-80 km/godz., a w górach powyżej 100 km/godz. Na południu kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Obejmuje opno m.in. okolice Bielsko-Białej, Nowego Sącza i Krosna.

W środę jedynie na północy kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z opadami deszczu do 5 mm, a wysoko w górach śniegu do 5-10 cm. Termometry pokażą od 4℃ na Suwalszczyźnie, 7℃ w centrum kraju do 9℃ na Śląsku.