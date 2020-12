W poniedziałek rozpogodzenia możliwe w większości kraju. Temperatura sięgnie 8℃

Na wschodzie i w pasie dzielnic centralnych pojawią się przelotne opady deszczu (do 3 mm). W górach wystąpią opady śniegu. Termometry pokażą od 3℃ na Suwalszczyźnie do 8℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-wschodni. W porywach może osiągnąć do 60-80 km/h.

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu wystąpią opady deszczu i deszczu z śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4℃ na Nizinie Szczecińskiej do 8℃ na Podkarpaciu.