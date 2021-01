Czekają nas mroźne dni. Temperatura spadnie nawet do -20 stopni Celsjusza

Niedziela 17 stycznia przyniesie pogodną aurę w całym kraju. W Tatrach i Beskidach dosypie śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Prognoza na najbliższy tydzień. Mroźny poniedziałek

W poniedziałek będzie pogodnie. Na krańcach zachodnich pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -16 st. C na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Przy kilkunastu stopniach w najcieplejszej chwili dnia, nocami temperatura będzie spadać nawet poniżej -20 st. C.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. W całym kraju należy spodziewać się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Jeszcze będzie mroźno. Temperatura maksymalna sięgnie od -8 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Środa zapowiada się pochmurno, ale na przejaśnienia można liczyć. Na północy i wschodzie popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Na czwartek również synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami. Zanotujemy maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach będzie rozpędzał się do 50-80 km/h.

Czytaj też:

Kolejna awaria elektrowni jądrowej w Ostrowcu? „Zadziałał system ochrony”