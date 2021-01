Za nami mroźna moc. Termometry wskazały niemal -28 stopni

Informacje o nocnych pomiarach temperatury pojawiały się na twitterowym koncie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z nich, że najniższą wartość wynoszącą -27,8 st. Celsjusza odnotowano w Gołdapi leżącej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Niewiele cieplej było w Suwałkach, gdzie temperatura spadła do -26 stopni. Mroźnie było także w Białymstoku (-25 st.) oraz Ostrołęce (-24 st.).

IMGW wydało ostrzeżenia

Do godz. 9 w poniedziałek będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez IMGW. Alerty dotyczą silnego mrozu i obowiązują mieszkańców całego kraju z wyjątkiem zachodnich rejonów województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Tego typu alerty stosuje się wówczas, gdy temperatura powietrza ma w ocenie synoptyków wahać się w granicach od -15 do -25 st. Jeśli temperatura spadnie do -30 st., to IMGW wydaje ostrzeżenia drugiego stopnia, a trzeci stopień pojawia się wówczas, gdy wskaźniki termometrów przekroczą wartość -30 st. i zaczną wskazywać niższą.

