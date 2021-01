Memy na mroźną pogodę. Śmiech pomoże wam się rozgrzać w zimne dni

W ostatnich dniach Polacy mogli przypomnieć sobie, jak wygląda zima. Spadł śnieg i temperatury. Nie trzeba było nawet wychodzić z domu, by odczuć poważne ochłodzenie. Biorąc pod uwagę, że takie warunki utrzymają się jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt godzin, postanowiliśmy działać. Zamierzamy wspierać was memami, które dodadzą trochę energii i rozgrzeją wasze mięśnie brzucha.

Tym bardziej, że na początku tygodnia utrzymać ma się mróz – nocami temperatura może spadać do około -25 stopni Celsjusza. W dzień kilkanaście stopni mrozu ma utrzymywać się na wschodzie kraju. Nie załamujcie się jednak. Według prognoz rekordowe mrozy pożegnamy już we wtorek 19 stycznia.

Na szczęście od środy 20 stycznia mamy wyraźnie odczuć zmianę pogody. Pod koniec tygodnia we wschodniej części kraju będzie około 0 stopni, a na zachodzie ociepli się aż do 6-7 stopni powyżej zera.

Czytaj też:

Memy podsumowujące wprowadzenie podatku cukrowego. To musiało tak się skończyć