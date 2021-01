Niedziela z opadami w całym kraju. Na termometrach do 6 st. Celsjusza

W niedzielę zachmurzenie będzie duże. Na wschodzie i południowym-wschodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 mm przechodzące w śnieg do 5 cm. Na pozostałym obszarze okresami pojawią się opady śniegu do 1-5 cm. Lokalnie opady mogą być dość obfite. Termometry pokażą od 1℃ w pasie od Warmii przez Kujawy po Ziemię Gorzowską, 2℃ w centrum kraju do 6℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, północno-zachodni.

Pogoda na poniedziałek 25 stycznia

Poniedziałek będzie pochmurny z przejaśnieniami na zachodzie. Na wschodzie kraju wystąpią dość obfite opady śniegu do 6 cm, a na zachodzie i Pomorzu przelotne opady śniegu do 1 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0℃ na wschodzie, 1℃ w centrum kraju do 2℃ na zachodzie.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Mimo zakazu w sieci kwitnie handel psami. „300 zł plus flaszeczka”