Wtorek będzie pochmurny. Śnieg spadnie w całym kraju

Wtorek 26 stycznia zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na Podlasiu pojawią się opady śniegu do 5 centymetrów, na pozostałym obszarze spadnie do 2 cm, a opady będą mieć słaby i przelotny charakter. Uwaga kierowcy - będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W północno-wschodniej części kraju okresami w porywach może osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę 27 stycznia

W środę 27 stycznia należy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami i opadami śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od -2℃ na Podkarpaciu do 3℃ na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Czwartek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0℃ na Podlasiu do 4℃ na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje ze zmiennych kierunków, będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

