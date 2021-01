Opady śniegu i ujemne temperatury. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

Zapowiada się pochmurna środa z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do jednego-dwóch centymetrów. Tylko na północnym zachodzie na ogół nie będzie padać. Termometry w najcieplejszej chwili pokażą od -2 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 0℃ w centrum kraju, do 3℃ na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na czwartek 28 stycznia

Na czwartek synoptycy prognozują pochmurną aurę z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu do 2-5 cm. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w ciągu dnia opady będą zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od -3℃ na Podlasiu, przez 0℃ w centrum kraju, do 2℃ na zachodzie. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Jaka będzie pogoda w piątek 29 stycznia?

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju spadnie do 1 cm śniegu, na południu do 5 cm, a w Sudetach do 10 cm. Na termometrach zobaczymy od -3℃ na Podlasiu, przez -1℃ w centrum kraju, do 1℃ na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, skręcający od zachodu na południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę 30 stycznia

W sobotę będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na południowym zachodzie kraju wystąpią opady śniegu do 4 cm. Poza tym słabo sypać będzie na północnym wschodzie, spadnie do 1 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy od -4℃ na Podlasiu, przez -2℃ w centrum kraju, do 0℃ na zachodzie. Północny i północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Jaka będzie pogoda w niedzielę 31 stycznia?

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie i w centrum kraju synoptycy prognozują przelotne opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura maksymalna wszędzie spadnie poniżej zera. Termometry pokażą od -4℃ na Podlasiu, przez -2℃ w centrum kraju, do -1℃ na zachodzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Czytaj też:

Poseł PiS miał się zaszczepić przeciw COVID-19. Kaczyński zawiesza Girzyńskiego