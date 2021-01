Niedziela z temperaturą poniżej zera. Na północy kraju przelotne opady śniegu

W niedziele pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy kraju przelotne opady śniegu do 1-2cm. Temp. maks. od -5°C na Podlasiu, -2°C w centrum kraju do 0°C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach do 50-60km/godz.

Prognoza pogody na kolejne dni

W poniedziałek z kolei opadów nie będzie. Temperatury od -6 ℃ w Suwałkach do -1 ℃ w Szczecinie. We wtorek od -5 ℃ do +2 ℃. Poza tym meteorolodzy przewidują opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

