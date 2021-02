Środa ciepła i deszczowa. Termometry pokażą nawet 9 stopni!

Środa będzie pochmurna. Na Suwalszczyźnie, Mazurach i Warmii wystąpią opady mokrego śniegu do 5 cm, a wysoko w górach do 10 cm. Poza tym na północy pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a w pozostałych regionach kraju deszczu do 5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0℃ na północnym-wschodzie, 5℃ w centrum kraju do 9℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz., a wysoko w górach do 90-120 km/godz.

Prognoza pogody na czwartek 4 lutego

Czwartek będzie pochmurny. Na południowym-wschodzie kraju pojawią się opady deszczu do 5 mm, a na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg do 5 cm. Termometry pokażą od -5℃ na Suwalszczyźnie, 3℃ w centrum kraju do 7℃ w Małopolsce i na Podkarpaciu.

