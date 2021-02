W piątek sporo rozpogodzeń. Kolejne dni będą mroźne i śnieżne

W piątek będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na południu i południowym zachodzie kraju oraz na Warmii i w rejonie Zatoki Gdańskiej wystąpią przelotne opady śniegu od 1 jednego do dwóch centymetrów. Termometry pokażą od -7℃ na Suwalszczyźnie, -1℃ w centrum kraju, do 2℃ na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni i północny.

Prognoza pogody na sobotę 6 lutego

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na południowym zachodzie Polski spadnie do 5 cm śniegu, a w górach do 10 cm. Słabe opady śniegu możliwe są w rejonie Zatoki Gdańskiej. Nad ranem temperatura na północnym wschodzie kraju spadnie do około -16℃. W ciągu dnia na temperatura maksymalna wyniesie od -10℃ na Suwalszczyźnie, -4℃ w centrum kraju do -1℃ na Dolnym Śląsku.

