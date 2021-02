Sobota z opadami śniegu tylko na południu. Nad resztą kraju dość pogodnie

Przeważający obszar kraju będzie w zasięgu klina wysokiego ciśnienia, związanego z wyżem znad Morza Norweskiego i Oceanu Arktycznego, jedynie na krańcach południowych kraju zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego i nieco cieplejsza masa powietrza. Ciśnienie powoli zacznie spadać.

Województwa zachodniopomorskie i pomorskie

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej wzrastające dużego i tam okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

Województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od -11°C do -8°C. Wiatr słaby, północny.

Województwa wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy. Na południu regionu możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C na północy do -1°C na południu regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.

Województwa mazowieckie, łódzkie i lubelskie

W dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od -9°C na północy i wschodzie do -4°C na południu i zachodzie. Wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni.

Województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie

W dzień zachmurzenie przeważnie duże. Na południu regionu słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) okresami opady śniegu. Temperatura od -6°C do -4°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni, powodować będzie zamiecie śnieżne.

Województwa małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy regionu. Miejscami opady śniegu, głównie na południu regionu, niewielkie prawdopodobieństwo też marznących opadów deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Temperatura maksymalna od -6°C na północy do 0°C, 2°C na południu, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, po południu dość silny i porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

