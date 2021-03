Idzie ocieplenie, temperatura nawet do 13℃. IMGW alarmuje: Możliwa powódź jak w 1982

Wygląda na to, że mróz gwałtownie odpuści, ale nie jest to dobra sytuacja. Eksperci ostrzegają, że wyższa temperatura w połączeniu z innymi zjawiskami może doprowadzić do powodzi w Polsce.