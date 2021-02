Nadchodzi wiosenna aura. Temperatura wzrośnie do 10 stopni Celsjusza

Piątek 19 lutego zapowiada się pochmurno z przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju opadami deszczu i deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie Polski pojawi się mokry śnieg o sumie do 5 centymetrów. Zrobi się ślisko. Okresami na niebie mogą występować większe przejaśnienia, szczególnie na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4℃ na Suwalszczyźnie, przez 4℃ w centrum kraju, do 8℃ na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południa, od zachodu będzie skręcać na zachodni. Okresami może wiać dość silnie i w porywach rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 70 km/h.

Jaka będzie pogoda w weekend?

Sobota 20 lutego przyniesie pochmurną i mglistą aurę z większymi przejaśnieniami na zachodzie, południu i w centrum. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na Suwalszczyźnie, Mazowszu, Lubelszczyźnie, przez 4℃ w centrum kraju, do 9℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę 21 lutego

W niedzielę 21 lutego także należy spodziewać się pochmurnej i mglistej aury z rozpogodzeniami na zachodzie, południu i w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 3℃ na Suwalszczyźnie, przez 6℃ w centrum kraju, do 11℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południa i południowego zachodu.

Czytaj też:

Pierwsze zdjęcia z Marsa wykonane przez Perseverance. „Moje spojrzenie...”